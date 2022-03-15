В столицу Украины прибыли премьеры трех государств: Матеуш Моравецкий (Польша), Янез Янша (Словения) и Петр Фиала (Чехия). Как сообщалось ранее, в Киеве они должны встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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В рамках визита премьер-министры проведут также встречу со своим коллегой Денисом Шмыгалем.

Что именно будут обсуждать на этих встречах, пока неизвестно. Своей целью иностранные политики называли демонстрацию поддержки Украины от всего евросообщества.

Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода сражается с миром тирании. Именно здесь будущее каждого из нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей – это сообщение, которое мы принесли сегодня в Киев,

– подчеркнул премьер Польши.

В настоящее время все гости уже находятся в Киеве. Подтверждением тому является фото Матеуша Моравецкого, которое он опубликовал в твиттере.

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