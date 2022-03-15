Также во время визита премьеры поговорят и с Денисом Шмыгалем. Встреча будет именно в Киеве.
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Какова цель поездки премьеров
Как рассказали в Польше, визит должен состояться 15 марта. Речь идет о посещении таких политиков как:
- Матеуш Моравецкий (Польша);
- Янез Янша (Словения);
- Петр Фиала (Чехия).
Поездка в столицу Украины согласована с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
О цели визита премьеров четко не сообщают. Лишь отмечают, что хотят снова представить "пакет поддержки украинскому государству и обществу" от всего евросообщества.
Цель визита – подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины,
– говорится в сообщении.
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