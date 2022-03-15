Об этом рассказал польский лидер Анджей Дуда. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей твитер-странице в ночь на 15 марта.

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О чем общались политики

Владимир Зеленский поблагодарил его за заботу об украинских женщинах и детях. Наш президент также рассказал польскому о том, что россияне продолжают точечные атаки, но сломать украинскую оборону не в состоянии. "Мы полны решимости и не сдадимся", – сказал он Дуде.

Отметим, что Польша уже приняла более 1,5 миллиона беженцев из Украины. Недавно Дуда подписал закон, регламентирующий их условия пребывания на польской территории.

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