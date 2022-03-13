Соответствующий документ польский Сейм принял еще 9 марта. Через день поддержали этот шаг и в Сенате – однако с 60 поправками.

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Нормы закона будут применяться ретроактивно

Несмотря на то, что закон Дуда завизировал 12 марта, он будет применяться ретроактивно – еще с 24 февраля 2022 года.

Каковы нормы документа:

Пребывание граждан Украины на территории Польши является законным.

Также законным является пребывание одного из супругов, если он не имеет украинского гражданства.

Легальным является пребывание и детей, рожденных украинками в Польше во время войны.

Пребывание украинских беженцев в Польше будет считаться законным в течение 18 месяцев.

За 9 месяцев пребывания в Польше, беженцы могут подать заявление на получение разрешения на временное проживание сроком на 3 года.

Закон позволяет получить налоговый номер, работать на польской территории, а также иметь доступ к медицинской помощи. Беженцы смогут получить единовременное пособие, его размер – 300 злотых. Льготы ждут и тех поляков, которые обеспечивают питание и проживание украинцев.

Это важно! Украинские ученики и студенты смогут продолжить обучение в польских школах и университетах.

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