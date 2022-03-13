Відповідний документ польський Сейм ухвалив ще 9 березня. Через день підтримали цей крок і Сенаті – проте з 60 поправками.
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Норми закону застосовуватимуться ретроактивно
Незважаючи на те, що закон Дуда завізував 12 березня, він застосовуватиметься ретроактивно – ще з 24 лютого 2022 року.
Які норми документа:
- Перебування громадян України на території Польщі є законним.
- Також законним є перебування одного з подружжя, якщо він не має українського громадянства.
- Легальним є перебування і дітей, народжених українками в Польщі під час війни.
- Перебування українських біженців у Польщі вважатиметься законним протягом 18 місяців.
- Через 9 місяців перебування у Польщі, біженці можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.
Закон дозволяє отримати податковий номер, працювати на польській території, а також мати доступ до медичної допомоги. Біженці зможуть отримати одноразову допомогу, її розмір – 300 злотих. Пільги чекають і на тих поляків, які забезпечують харчування та проживання українців.
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