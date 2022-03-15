Також під час візиту прем'єри поговорять і з Денисом Шмигалем. Зустріч буде саме у Києві.
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Яка мета поїздки прем'єрів
Як розповіли у Польщі, візит має відбутись 15 березня. Мовиться про відвідини таких політиків як:
- Матеуш Моравецький (Польща);
- Янез Янша (Словенія);
- Петро Фіала (Чехія).
Поїздка до столиці України узгоджена з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, а також очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про мету візиту прем'єрів чітко не повідомляють. Лиш зазначають, що хочуть знову представити "пакет підтримки українській державі і суспільству" від усієї євроспільноти.
Мета візиту – підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України,
– мовиться у повідомленні.
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