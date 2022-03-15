До столиці України завітали прем'єри трьох держав: Матеуш Моравецький (Польща), Янез Янша (Словенія) та Петро Фіала (Чехія). Також у Києві перебуває лідер польської правлячої партії "Право та Справедливість" Ярослав Качинський.

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Як повідомлялося раніше, вони мають зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. У рамках візиту прем'єр-міністри проведуть також зустріч зі своїм колегою Денисом Шмигалем.

Що саме обговорюватимуть на цих зустрічах, наразі не відомо. Своєю метою іноземні політики називали демонстрацію підтримки Україні від усієї євроспільноти.

Саме тут, в охопленому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє кожного з нас висить на волосині. ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів – це повідомлення ми принесли сьогодні до Києва,

– наголосив прем'єр Польщі.

Наразі всі гості вже перебувають у Києві. Підтвердженням цього є фото Матеуша Моравецького, які він опублікував у твітері.

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