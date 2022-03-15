Про це повідомив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він зазначив, що в Анталійському дипломатському форумі, який тривав три дні, взяли участь 17 держав, глави урядів, 80 міністрів і 39 представників міжнародних організацій із 75 різних країн.

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Зустріч міністрів закордонних справ Росії та України разом із нашим міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу, безсумнівно, була найгучнішою подією. Цей контакт був дуже важливим з точки зору відкриття дверей для дипломатії та діалогу,

– сказав Ердоган.

Він додав, що міністр закордонних справ Туреччини проведе переговори завтра, 16 березня, в Москві і вирушить до України в четвер 17 березня. Ердоган зазначив, що це зусилля Туреччини для досягнення припинення вогню і миру на зустрічі з обома сторонами.

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