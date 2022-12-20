Систему показали также Группе армейских вооружений. Система разработана на основе стандартов НАТО при поддержке экспертов Североатлантического союза.

Важно США выделят 44,9 миллиарда долларов экстренной помощи Украине и союзникам НАТО

Что известно о "Дельте"

Система "Дельта" разрабатывалась в ВСУ с 2016 года. После полномасштабного вторжения России она была значительно обновлена.

Она предоставляет данные в режиме реального времени командирам на местах. Интеграция нескольких источников данных обеспечивает быстрый и более обоснованный процесс принятия решений. Хотя "Дельта" базируется на стандартах НАТО и признанных международных стандартах, в нее интегрировано множество коммерческих инновационных решений для соответствия требованиям на поле боя.

В Минобороны подчеркнули, что "Дельта" является ярким примером успехов сотрудничества между НАТО и Украиной. Это еще раз доказывает, что Украина может быстро развивать способности, несмотря на войну.

Обратите внимание! Американский конгрессмен предположил, что НАТО нужно три дня, чтобы победить Россию. Такой расчет раздался на фоне недавнего заявления Медведева. Он заявил, что НАТО якобы "вступило в войну" против России, потому что Запад поставляет Украине оружие.

Также подразделения Минобороны осветили ключевые коммуникационные возможности, используемые армией. Говорили и о дальнейшей поддержке.