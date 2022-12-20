Систему показали также Группе армейских вооружений. Система разработана на основе стандартов НАТО при поддержке экспертов Североатлантического союза.
Важно США выделят 44,9 миллиарда долларов экстренной помощи Украине и союзникам НАТО
Что известно о "Дельте"
Система "Дельта" разрабатывалась в ВСУ с 2016 года. После полномасштабного вторжения России она была значительно обновлена.
Она предоставляет данные в режиме реального времени командирам на местах. Интеграция нескольких источников данных обеспечивает быстрый и более обоснованный процесс принятия решений. Хотя "Дельта" базируется на стандартах НАТО и признанных международных стандартах, в нее интегрировано множество коммерческих инновационных решений для соответствия требованиям на поле боя.
В Минобороны подчеркнули, что "Дельта" является ярким примером успехов сотрудничества между НАТО и Украиной. Это еще раз доказывает, что Украина может быстро развивать способности, несмотря на войну.
Также подразделения Минобороны осветили ключевые коммуникационные возможности, используемые армией. Говорили и о дальнейшей поддержке.