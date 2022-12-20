Систему показали також Групі армійських озброєнь. Система розроблена на основі стандартів НАТО за підтримки експертів Альянсу.

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Що відомо про "Дельту"

Система "Дельта" розроблялась у ЗСУ з 2016 року. Після повномасштабного вторгнення Росії її значно оновили.

Наразі вона надає дані в режимі реального часу командирам на місцях. Інтеграція кількох джерел даних забезпечує швидкий і більш обґрунтований процес прийняття рішень. Хоча "Дельта" базується на стандартах НАТО та визнаних міжнародних стандартах, в неї інтегровано безліч комерційних інноваційних рішень – для відповідності вимогам на полі бою.

У Міноборони наголосили, що "Дельта" є яскравим прикладом успіхів співпраці між НАТО та Україною. Це ще раз доводить, що Україна може швидко розвивати спроможності, попри війну.

Зверніть увагу! Американський конгресмен припустив, що НАТО потрібно 3 дні, аби перемогти Росію. Такий розрахунок пролунав на тлі нещодавньої заяви Мєдвєдєва. Він заявив, що НАТО нібито "вступило у війну" проти Росії, бо Захід постачає Україні зброю.

Також підрозділи Міноборони висвітлили ключові комунікаційні можливості, які використовує армія. Говорили й про подальшу підтримку.