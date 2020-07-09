Россия наращивает свое военное присутствие в Черном море. Это ставит под угрозу не только безопасность Украины, но и стран-членов НАТО. Поэтому Альянс согласился увеличить присутствие своих кораблей в черноморском регионе.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины по итогам телефонного разговора главы ведомства Андрея Тарана с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Собеседники согласились, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил. Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса", – говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в этом регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, которые запланированы к проведению на юге Украины осенью этого года.

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