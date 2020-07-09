Росія нарощує свою військову присутність у Чорному морі. Це ставить під загрозу не лише безпеку України, але й країн-членів НАТО. Тож Альянс погодився збільшити присутність своїх кораблів в чорноморському регіоні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України за підсумками телефонної розмови очільника відомства Андрія Тарана з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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"Співрозмовники погодилися, що ситуація з безпекою у Чорному морі продовжує погіршуватися у зв’язку з тим, що Росія нарощує свою військову присутність та змінює баланс сил. Сторони погодились посилити присутність сил і засобів на суходолі, морі та в повітряному просторі чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання у повітрі та присутності кораблів військово-морських сил країн-членів Альянсу", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, міністр оборони України висловив зацікавленість в налагоджені спільного обміну інформацією про обстановку в цьому регіоні та запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, що заплановані до проведення на півдні України восени цього року.

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