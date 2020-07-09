НАТО погодилося збільшити кількість своїх кораблів у Чорному морі через загрозу з боку Росії
Росія нарощує свою військову присутність у Чорному морі. Це ставить під загрозу не лише безпеку України, але й країн-членів НАТО. Тож Альянс погодився збільшити присутність своїх кораблів в чорноморському регіоні.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України за підсумками телефонної розмови очільника відомства Андрія Тарана з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
До слова Все закінчиться печально, – в Росії погрожують Україні через військову конфронтацію на морі
"Співрозмовники погодилися, що ситуація з безпекою у Чорному морі продовжує погіршуватися у зв’язку з тим, що Росія нарощує свою військову присутність та змінює баланс сил. Сторони погодились посилити присутність сил і засобів на суходолі, морі та в повітряному просторі чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання у повітрі та присутності кораблів військово-морських сил країн-членів Альянсу", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, міністр оборони України висловив зацікавленість в налагоджені спільного обміну інформацією про обстановку в цьому регіоні та запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, що заплановані до проведення на півдні України восени цього року.
Загроза з боку Росії в Чорному морі: головне
- На вересень в Росії заплановані масштабні військові навчання "Кавказ – 2020". Вони відбудуться поблизу українських кордонів на суходолі, а також в окупованому Криму. Матимуть вони й морську складову.
- Навчання "Кавказ – 2020" відбудеться із зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки – до 120 тисяч осіб, не менше 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.
- Ймовірний наступ Росії на Україну з півдня пов'язують з проблемою водопостачання Криму. Після анексії півострова, Україна перестала подавати воду в Крим. До цього він на 85% забезпечувався водою з материкової України.