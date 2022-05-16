Дипломат подчеркнул, что НАТО как союз ничем не помог Украине во время войны. Однако коалиция стран, входящих в Альянс, очень помогает. Наше государство этого никогда не забудет.

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Кулеба отметил, что НАТО как институт мало что может сделать в условиях кризиса.

Союзные страны отдельно помогали, да. Коалиция стран, представляющих часть НАТО, очень помогла, и мы никогда не забудем их поддержку. Но НАТО как союз не сделал ничего,

– убежден дипломат.

Евросоюз – движущая сила

Кулеба считает, что на самом деле Украина – это главная надежда для Европейского Союза. Он подчеркнул, что за эти 2,5 месяца ЕС очень изменился.

По словам министра, в начале войны казалось, что НАТО – сильный альянс, который может действовать, а ЕС способен лишь выражать беспокойство. Однако все оказалось иначе. Кулеба отметил санкции ЕС, сильные политические заявления, экономическую поддержку, финансирование военной помощи.

По словам политика, ЕС идет правильным путем как движущая сила, способная определять будущее континента. По его мнению, именно Украина дала возможность это доказать.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

После полномасштабного нападения России Украина попросила о скором вступлении в Евросоюз, то есть по сокращенной процедуре.

Европейская комиссия предоставила государству опросник по оценке готовности получить статус кандидата на членство в ЕС. Первую часть анкеты Украина передала в ЕС в апреле.

9 мая президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника.

Теперь в ЕС готовят рекомендацию по соответствию критериям вступления. После этого должны быть полноценные переговоры.

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