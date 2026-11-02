Следило за 2 тысячами военнослужащих: у берегов Шотландии перехватили шпионское судно России

Об обнаружении разведывательного корабля класса "Вишня" сообщили Королевские ВМС Великобритании 2 ноября, пишет The Telegraph. Британские вертолеты Merlin отслеживали вражеский корабль вблизи Внешних Гебридских островов в период с 29 сентября по 8 октября.

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Как британские военные отслеживали российский корабль?

Для выполнения миссии вертолеты срочно перебросили с базы Culdrose в Корнуолле в аэропорт "Глазго-Прествик".

Российский корабль пытался собирать разведданные о масштабных маневрах союзников Strike Warrior, в которых принимали участие военнослужащие из шести стран Альянса.

Эта операция продемонстрировала нам самим и нашим противникам, что мы готовы и способны обеспечивать безопасность нашей родины круглосуточно. Вертолетные подразделения Merlin готовы откликнуться на вызов в любой момент– отметил Джеймс Холл.

В этом году вертолеты Merlin были специально модернизированы с помощью самых современных гидроакустических буев на сумму 40 миллионов фунтов стерлингов для отслеживания российских подводных лодок.

При этом активность Москвы в британских водах всего за семь месяцев выросла на 25% по сравнению с прошлым годом.

Ранее шведские спецназовцы провели ночной рейд на связанный с Россией сухогруз у острова Готланд в Балтийском море.