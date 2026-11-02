Live
Переглядів: Час читання:2 хв

Стежило за 2 тисячами військових: біля Шотландії перехопили шпигунське судно Росії

Тетяна Бабич
Біля Шотландії перехопили шпигунське судно Росії - 24 Канал

Біля берегів Шотландії перехопили російський корабель-шпигун / AP Photo/ Desmond Boylan

Королівський флот Великої Британії перехопив біля узбережжя Шотландії російське розвідувальне судно "Віктор Леонов". Воно шпигувало за навчаннями Strike Warrior, у яких брали участь 2 тисячі військових НАТО.

Про виявлення розвідника класу "Вишня" повідомили Королівські ВМС Великої Британії 2 листопада, пише The Telegraph. Британські вертольоти Merlin відстежували ворожий корабель поблизу Зовнішніх Гебридських островів у період із 29 вересня до 8 жовтня.

 
Adv

популярні відео

Як британські військові відстежували корабель Росії?

Для виконання місії вертольоти терміново перекинули з бази Culdrose у Корнуоллі до аеропорту "Глазго-Прествік".

Російський корабель намагався збирати розвіддані про масштабні маневри союзників Strike Warrior, у яких брали участь бійці з шести держав Альянсу.

Ця операція продемонструвала нам самим та нашим супротивникам, що ми готові й здатні забезпечувати безпеку нашої батьківщини цілодобово. Вертолітні підрозділи Merlin готові відгукнутися на виклик у будь-який момент– зазначив Джеймс Холл.

Цього року вертольоти Merlin спеціально модернізували найсучаснішими гідроакустичними буями на суму 40 мільйонів фунтів стерлінгів для відстеження російських підводних човнів.

Водночас активність Москви у британських водах лише за сім місяців зросла на 25% порівняно з минулим роком.

Раніше спецпризначенці Швеції провели нічний рейд на пов'язаний із Росією суховантаж біля острова Готланд у Балтійському морі.

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv