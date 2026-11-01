Шведський спецназ провів нічний рейд на судно з росіянами в Балтійському морі

Про це повідомляє шведський телеканал TV4.

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Що відомо про спецоперацію у Балтійському морі?

Під час операції правоохоронці перевірили документи членів екіпажу. У поліції Стокгольма відмовилися розкривати їхнє громадянство та подробиці рейду.

Втім, за даними ЗМІ, на борту перебували громадяни Росії, ймовірно, жителі Калінінградської області. Там розташований офіс компанії, яка управляє судном.

Журналісти припускають, що спецоперація могла бути пов'язана з підозрами у причетності компанії до розвідувальної та гібридної діяльності Росії.

Зокрема, її судна раніше помічали в районах, де згодом виявляли невідомі безпілотники.

Співрозмовники телеканалу в європейських розвідувальних структурах стверджують, що вказані БпЛА майже напевно виконували завдання в інтересах Кремля.

Судна цього морського перевізника вже неодноразово зазнавали обшуків та ретельних перевірок у різних портах Європи.

Посол Росії у Швеції Сергій Бєляєв заявляв, що від кінця 2025 року шведська влада затримала п'ять вантажних суден з росіянами серед членів екіпажу. Два з них згодом відпустили.

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Нагадаємо, за даними ГУР, Росія планує диверсії в країнах Центральної та Східної Європи, щоб звинуватити в них Україну та послабити підтримку Києва. Для цього Москва може провести операції під чужим прапором.

Серед можливих цілей – об'єкти критичної інфраструктури, прикордонні райони, Калінінградська область і Сувалкський коридор. Також під загрозою можуть бути регіони з російськомовним населенням та об'єкти Російської православної церкви.