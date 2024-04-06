Об этом 24 Каналу рассказал председатель Общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж, отметив, что пока нужно ожидать более детальных объяснений. Но это вполне может быть учебная миссия непосредственно в Украине.
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В свое время в Украине уже были тренировочные миссии отдельных стран. Речь идет о Великобритании, Канаде и т.п. Они привлекали военных из своих стран для обучения украинских военных. Весь процесс происходил на Яворовском полигоне, на Широком лане и т.п.
Эти программы действовали в период после 2014 года. Но интенсивность была не такая высокая. Проходили и учения, и маневры. Инструкторы находились здесь. После начала полномасштабной войны инструкторы покинули территорию Украины,
– сказал Джердж.
Возможно, пришло время, чтобы такие тренировочные программы снова были на территории Украины. Это будет действительно удобно. И важно, чтобы это осуществлялось уже от НАТО как институции, а не от отдельных стран.
Чего ожидать от июльского саммита НАТО
Как отметил Джердж, Украина уже настолько близка к НАТО, что следующим шагом может быть только членство. Однако вряд ли наше государство получит приглашение на саммите, который состоится в июле.
У нас есть Хартия об особом партнерстве; мы являемся стратегическим партнером НАТО; есть Совет "Украина – НАТО". Можно еще какие-то органы создать, что быть еще ближе к НАТО. Потому что таким образом мы де-факто становимся членами НАТО, а де-юре пока нет. Почему де-юре никак не оформится – это отдельная тема для разговора,
– отметил Джердж.
Но важно, что в НАТО постоянно работают над помощью для Украины. И это уже хорошо. Прежде всего нужно дальше работать над военной и финансовой помощью, а также – усиливать санкции против России.
НАТО и Украина: кратко
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в НАТО договорились о создании специальной миссии Альянса. Она будет направлена на увеличение военной и финансовой помощи для Украины. Там смогут использовать возможности НАТО для подготовки и планирования, чтобы поддерживать наше государство более скоординировано.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и НАТО удвоят усилия по поиску ресурсов для Украины. Также Штаты работают над двусторонним соглашением по безопасности с Киевом.
- Глава МИД Великобритании Дэвид Камерон заявил, что войска НАТО не будут воевать в Украине. Но там рассматривают возможность создания "миссии НАТО для Украины".