Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 15 марта, передает 24 канал.

Обратите внимание Нападение на одного союзника – вызовет реакцию всех – Столтенберг о ракетах на границе с НАТО

Эта ситуация еще раз подтверждает необходимость в большей интеграции и усилении обмена информацией между союзниками,

– заявил генсек.

НАТО нарастит оборонные мощности

Альянс будет еще больше инвестировать в радиолокационные системы.

НАТО обеспечит присутствие противоракетных систем в восточной части Альянса, в частности, речь идет о системах Patriot.

Напомним, что российские беспилотники залетели на территорию трех стран-членов НАТО. Так, 11 марта российский беспилотник упал в Загребе , хорватской столице. Еще один – в Румынии. А 14 марта российский беспилотный залетел на территорию Польши, но вернулся в Украину, и его сбили .