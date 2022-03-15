Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 15 березня, передає 24 канал.

Зверніть увагу Напад на одного союзника – викличе реакцію всіх, – Столтенберг про ракети на кордоні з НАТО

Ця ситуація ще раз підтверджує необхідність у більшій інтеграції і у посиленні обміну інформацією між союзниками,

– заявив генсек.

НАТО наростить оборонні потужності

Альянс інвестуватиме ще більше у радіолокаційні системи.

НАТО забезпечить присутність протиракетних систем у східній частині Альянсу, зокрема йдеться про системи Patriot.

Нагадаємо, що російські безпілотники залетіли на територію трьох країн-членів НАТО. Так, 11 березня російський безпілотник впав у Загребі, хорватській столиці. Ще один – у Румунії. А 14 березня російський безпілотний залетів на територію Польщі, але він повернувся в Україну, і його збили.

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