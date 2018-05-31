НАТО помогает Украине организовать киберполигон ВСУ

В Украине в рамках трастовых фондов Североатлантического альянса реализуется ряд проектов для армии. Один из них – создание киберполигона Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ Валентина Левчика на брифинге в Киеве.

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Как сообщает Левчик, мощным практическим механизмом НАТО в сотрудничестве с Украиной являются трастовые фонды, которые используются для развития оперативных возможностей и содействия общей трансформации ВСУ.

Здесь я хочу заметить, что ответственным органом государственной власти за реализацию проекта этого трастового фонда является СБУ, но в рамках фонда Вооруженными силами реализуется пилотный проект по созданию киберполигона ВСУ. Интересный проект,

– сказал и. о. начальника Главного управления военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ.

Валентин Левчик отметил, что сейчас работают восемь таких фондов, шесть из которых были основаны на выполнение решений саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, на фоне агрессии России против Украины.

Напомним, что 25 мая вступил в силу новый законопроект о защите данных в Европейском союзе – Общие правила защиты данных (GDPR – the General Data Protection Regulation).