НАТО допомагає Україні організувати кіберполігон ЗСУ

В Україні в рамках трастових фондів Північноатлантичного альянсу реалізується низка проектів для армії. Один з них – створення кіберполігона Збройних сил України.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на виконуючого обов’язки начальника Головного управління військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Валентина Левчика на брифінгу в Києві.

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Як повідомляє Левчик, потужним практичним механізмом НАТО у співпраці з Україною є трастові фонди, які використовуються для розвитку оперативних можливостей і сприяння загальній трансформації ЗСУ.

Тут я хочу зауважити, що відповідальним органом державної влади за реалізацію проекту цього трастового фонду є СБУ, але в рамках фонду Збройними силами реалізується пілотний проект зі створення кіберполігону ЗСУ. Цікавий проект,

– сказав в. о. начальника Головного управління військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ.

Валентин Левчик зауважив, що зараз працюють вісім таких фондів, шість з яких були започатковані на виконання рішень саміту НАТО в Уельсі у вересні 2014 року, на фоні агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що 25 травня набув чинності новий законопроект про захист даних у Європейському союзі – Загальні правила захисту даних (GDPR – the General Data Protection Regulation).