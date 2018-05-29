На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти

На українській проблемі протистояння російській агресії в інформаційному та кібер-просторі сьогодні зосереджена увага всього світу. Пропагандистські атаки на нашу країну зі сторони Російської Федерації – безпрецедентні. І від методів протистояння цій загрозі буде залежати подальший розвиток кіберзахисту у всьому світі.

Це – основні тези з лекції міжнародних експертів, що прозвучали в рамках публічної панельної дискусії на тему "Кібербезпека та дезінформація в Україні та на Заході". Спікери: генерал Кіт Александер, головний виконавчий директор та президент IronNet Cybersecurity, директор Агентства Національної Безпеки (2005-2014); Тоомас Хендрік Ільвес, Президент Естонії (2006-2016 рр.) та Джаред Коен, автор бестселерів, колишній радник двох Державних секретарів США та Головний виконавчий директор Jigsaw, та Енн Епплбаум, експерт з міжнародних відносин, лауреат Пулітцерівської премії, виступила модератором дискусії.

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Україна – на вістрі протистояння кібер-загрозам та інформаційним атакам

Енн Епплбаум сформулювала, чому це так: "Україна відіграє дуже важливу роль у світі в контексті розвитку технологій війни. Україна – це така собі "чашка Петрі", в якій російський уряд тестував різні види технологій та стратегій, різні форми ведення війни, нові способи використання кібертехнологій та кампаній з дезінформації… Я вбачаю в українцях людей, що найкраще знаються на цій темі і які запропонують найкращі рішення у майбутньому".

Кіт Александер погодився: "Ви зараз те місце, де триває війна у кіберпросторі. Ми маємо вирішити цю проблему для всього світу".

Цю думку підтримав Джаред Коен:

Досвід, який ви маєте – це дійсно щось унікальне, що відбувається зараз, і це дає людям у цій країні можливість розповісти всьому іншому світу, які нові виклики ви спостерігаєте сьогодні. Оскільки те, що здається всім іншим периферійною проблемою, перетвориться на проблему мейнстрімову.

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До яких методів може вдатися Росія, щоб виставити Україну нездатною до самостійного керівництва

Усі небезпеки, які тільки можуть становити загрозу у кіберпросторі – можливий сценарій втручання Росії у діяльність України. Під особливою загрозою: фінансовий сектор, енергетична система, урядові системи. Мета атак на ці сектори – показати світу: "Ви бачите, що робиться в цій Україні, вона ж не може сама собі дати раду".

Енергосектор – особливо небезпечний як об'єкт атак. Все, що працює у країні – залежить від енергії. Якщо заблокувати її, поєднавши кібер та фізичну атаку – життя країни зупиниться. Уявіть – громадяни не мають доступу ні до чого – грошей, техніки, продуктів харчування. Це найстрашніший сценарій.

При цьому – завдання Росії не просто втрутитись у майбутні вибори в Україні, хоча і на це у неї виділений значний ресурс – їй цікаво і бажано "завести" в Україні "нового Януковича", як найпростіший спосіб контролювати Україну завжди. Бо саме це є метою нинішнього керівництва Росії. А можливо – і не тільки нинішнього.

Долати проблему – тільки спільно

Не чекайте від уряду, що він все придумає і вас захистить – наполягають експерти. Зазвичай якраз серед урядовців – не найкваліфікованіші технічні кадри. Тому – починаючи від кожного підприємства і закінчуючи абсолютно кожним користувачем мережі та комп'ютерів – варто знати і вміти захищати себе. Уряд, бізнес і громадяни мають долати кіберзагрози спільно.

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Єдине – уряд мав би стати тим майданчиком, де всі учасники могли би спілкуватися, ділитися досвідом. Від уряду залежить дуже важлива частина – виробити спільне бачення загроз і напрямків їх подолання. При цьому всьому – міжнародна спільнота устами спікерів висловлює готовність допомогти.

Генерал Кіт Александер наголосив: "Говорити про проблему і зрозуміти її – це вже частина рішення. Ми говоримо про кібертехнології дуже неоднаково. Ми бачимо, які речі відбуваються, але ми не бачимо картину в цілому.

Необхідно разом працювати компаніям між собою, компаніям і секторам працювати з урядом, разом працювати і державам, аби вирішити цю проблему. Вона може бути вирішеною лише завдяки спільній роботі. Ми повинні це вирішити не лише для України, але й для всього світу. Проте ви будете провідниками у цій сфері, і допоможете знайти рішення проблеми. ​

Україні необхідно спілкуватися зі світом

Tоомас Хендрік Ільвес наголосив на важливості найефективнішого поширення Україною власного досвіду: "Україні є чому повчити нас всіх. Ми повинні досліджувати вас, а не розповідати вам… Вам дійсно треба робити так, щоб вас почули.

Вам необхідно поширювати ваші історії якнайширше, тими мовами, які не вимагають від журналістів знання української, аби вони зрозуміли… Доносьте своє слово, так, щоб цим користувались на Заході, оскільки застосування для цього багато.

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Росія вже дечого досягла

Російська пропаганда, зокрема, спрацювала таким чином, що хоча у світі не вірять їй цілком, але допускають, що половина їхніх "сенсацій" – правда. За словами Енн Еплбаум, хоча світ не вірить, що в Україні дійсно розпинають немовлят, але "дякуючи" російській пропаганді все одно підозрюють, що щось в Україні таки твориться. Саме тому українцям необхідно усвідомити: війна у кібер-просторі – це не тільки і не лише хакерські атаки зі зламів акаунтів, блокування систем тощо. Фейкові новини, перекручування інформації, підштовхування глядача-читача до певних висновків та вказування на окремі посили – це повноцінні "учасники" війни у кібер-просторі.

Які заходи вже зможуть сприяти перемогам у кібер та інформаційній війні

Найперше – освіченість населення. Вчити відрізняти фейки від правди та перевіряти джерела інформації – треба зі школи. Навіть раніше. Сучасні діти ще не вміючи читати – вже є учасниками інформаційного кібер-простору. Для старшого покоління – теж важливо розуміти загрози. Це велика проблема – небажання громадян приділити трохи зусиль перевірці інформації.

Значним позитивним кроком з боку влади було б забезпечення прозорості у питанні володіння активами. Знаючи, хто чим і як керує, можна розібратись – хто насправді друг, а хто лише прикидається.

З боку ЗМІ – варто подавати інформацію якомога доступніше, простіше і, що там приховувати – яскравіше. Російські пропагандисти сьогодні "беруть" саме тим, що з їхнім контентом мало хто може зрівнятися у розваговості, спокусливості і привабливості поданої інформації – навіть міжнародні медійні продукти. Натомість вдумливого глядача-читача така кричуща "красивість" інформації мала би насторожити – чи не приховуються за нею якщо не фейки, то як мінімум – маніпуляції.

Публічна панельна дискусія "Кібербезпека та дезінформація в Україні та на Заході" була проведена в рамках проекту "Публічні лекції" Фонду Віктора Пінчука.

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