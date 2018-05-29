Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты

На украинской проблеме противостояния российской агрессии в информационном и кибер-пространстве сегодня сосредоточено внимание всего мира. Пропагандистские атаки на нашу страну со стороны Российской Федерации – беспрецедентные. И от методов противостояния этой угрозе будет зависеть дальнейшее развитие киберзащиты во всем мире.

Это – основные тезисы из лекции международных экспертов, прозвучавшие в рамках публичной панельной дискуссии на тему "Кибербезопасность и дезинформация в Украине и на Западе". Спикеры: генерал Кит Александер, главный исполнительный директор и президент IronNet Cybersecurity, директор Агентства Национальной Безопасности (2005-2014); Тоомас Хендрик Ильвес, Президент Эстонии (2006-2016 гг.) и Джаред Коэн, автор бестселлеров, бывший советник двух Государственных секретарей США и Главный исполнительный директор Jigsaw, и Энн Эпплбаум, эксперт по международным отношениям, лауреат Пулитцеровской премии, выступила модератором дискуссии.

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Украина – на острие противостояния кибер-угрозам и информационным атакам

Энн Эпплбаум сформулировала, почему это так: "Украина играет очень важную роль в мире в контексте развития технологий войны. Украина – это такая себе "чашка Петри", в которой российское правительство тестировало различные виды технологий и стратегий, различные формы ведения войны, новые способы использования кибертехнологий и кампаний по дезинформации... Я вижу в украинцах людей, которые лучше разбираются в этой теме и которые предложат лучшие решения в будущем".

Кит Александер согласился: "Вы сейчас то место, где идет война в киберпространстве. Мы должны решить эту проблему для всего мира".

Эту мысль поддержал Джаред Коэн:

Опыт, который вы имеете – это действительно нечто уникальное, что происходит сейчас, и это дает людям в этой стране возможность рассказать всему остальному миру, какие новые вызовы вы наблюдаете сегодня. Поскольку то, что кажется всем остальным периферийной проблемой, превратится в проблему мейнстримовую.

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К каким методам может прибегнуть Россия, чтобы выставить Украину неспособной к самостоятельному руководства

Все опасности, которые только могут представлять угрозу в киберпространстве – возможный сценарий вмешательства России в деятельность Украины. Под особой угрозой: финансовый сектор, энергетическая система, правительственные системы. Цель атак на эти сектора – показать миру: "Вы видите, что делается в этой Украине, она же не может сама управиться".

Энергосектор – особенно опасен как объект атак. Все, что работает в стране – зависит от энергии. Если заблокировать ее, соединив кибер и физическую атаку – жизнь страны остановится. Представьте – граждане не имеют доступа ни к чему – деньгам, технике, продуктам питания. Это самый страшный сценарий.

При этом – задача России не просто вмешаться в предстоящие выборы в Украине, хотя и на это у нее выделен значительный ресурс – ей интересно и желательно "завести" в Украине "нового Януковича", как самый простой способ контролировать Украину всегда. Потому что именно это является целью нынешнего руководства России. А возможно – и не только нынешнего.

Преодолевать проблему – только совместно

Не ждите от правительства, что оно все придумает и вас защитит – настаивают эксперты. Обычно как раз среди чиновников – самые не квалифицированные технические кадры. Поэтому – начиная от каждого предприятия и заканчивая абсолютно каждым пользователем сети и компьютеров – стоит знать и уметь защищать себя. Правительство, бизнес и граждане должны преодолевать киберугрозы совместно.

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Единственное – правительство должно было бы стать той площадкой, где все участники могли бы общаться, делиться опытом. От правительства зависит очень важная часть – выработать общее видение угроз и направлений их преодоления. При этом всем – международное сообщество устами спикеров выражает готовность помочь.

Генерал Кит Александер подчеркнул: "Говорить о проблеме и понять ее – это уже часть решения. Мы говорим о кибертехнологии очень неодинаково. Мы видим, какие вещи происходят, но мы не видим картину в целом.

Необходимо вместе работать компаниям между собой, компаниям и секторам работать с правительством, вместе работать и государствам, чтобы решить эту проблему. Она может быть решена только благодаря совместной работе. Мы должны это решить не только для Украины, но и для всего мира. Однако вы будете проводниками в этой сфере, и поможете найти решение проблемы.

Украине необходимо общаться с миром

Тоомас Хендрик Ильвес отметил важность эффективного распространения Украиной собственного опыта: "Украине есть чему поучить нас всех. Мы должны исследовать вас, а не рассказывать вам... Вам действительно надо делать так, чтобы вас услышали.

Вам необходимо распространять ваши истории как можно шире, теми языками, которые не требуют от журналистов знания украинского, чтобы они поняли... Доносите свое слово, так, чтобы этим пользовались на Западе, поскольку применений для этого много.

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Россия уже кое-чего достигла

Российская пропаганда, в частности, сработала таким образом, что хотя в мире не верят ей вполне, но допускают, что половина их "сенсаций" – правда. По словам Энн Эплбаум, хотя мир не верит, что в Украине действительно распинают младенцев, но "благодаря" российской пропаганде все равно подозревают, что что-то в Украине таки творится. Именно поэтому украинцам необходимо осознать: война в кибер-пространстве – это не только и не столько хакерские атаки взломов аккаунтов, блокировка систем. Фейковые новости, искажение информации, подталкивание зрителя-читателя к определенным выводам и указание на отдельные посылы – это полноценные "участники" войны в кибер-пространстве.

Какие меры уже смогут способствовать победам в кибер и информационной войне

Прежде всего – образованность населения. Учить отличать фейки от правды и проверять источники информации – надо со школы. Даже раньше. Современные дети, еще не умея читать – уже являются участниками информационного кибер-пространства. Для старшего поколения – тоже важно понимать угрозы. Это большая проблема – нежелание граждан уделить немного усилий проверке информации.

Значительным позитивным шагом со стороны власти было бы обеспечение прозрачности в вопросе владения активами. Зная, кто чем и как руководит, можно разобраться – кто на самом деле друг, а кто лишь притворяется.

Со стороны СМИ – стоит подавать информацию как можно доступнее, проще и, что там скрывать – ярче. Российские пропагандисты сегодня "берут" именно тем, что с их контентом мало кто может сравниться в развлекательности, соблазнительности и привлекательности представленной информации – даже международные медийные продукты. Вместо вдумчивого зрителя-читателя такая вопиющая "красивость" информации должна была бы насторожить – не скрываются ли за ней если не фейки, то как минимум – манипуляции.

Публичная панельная дискуссия "Кибербезопасность и дезинформация в Украине и на Западе" была проведена в рамках проекта "Публичные лекции" Фонда Виктора Пинчука.

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