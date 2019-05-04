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      НАТО сменила главнокомандующего Объединенных вооруженных сил в Европе

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      Генерал Уолтерс сменил генерала сухопутных сил США Кертиса Скапарротти
      Генерал Уолтерс сменил генерала сухопутных сил США Кертиса Скапарротти / nato.int

      Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил Организации североатлантического договора в Европе стал американский генерал Тод Уолтерс.

      Уолтерс сменил на этом посту генерала сухопутных сил США Кертиса Скапарротти, говорится в сообщении пресс-службы альянса.

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      Столтенберг подчеркнул, что время командования Скапарротти было отмечено все более агрессивными действиями России и постоянной угрозой терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Генсек НАТО добавил, что за время командования Скапарротти НАТО осуществила наибольшее усиление коллективной безопасности за многие поколения.

      Он также добавил, что на восточном рубеже НАТО были размещены четыре многонациональных боевых подразделения и была усилена готовность сил Альянса.

      Что известно о генерале Тоде Уолтерсе?Он был командующим Военно-воздушных сил США в Европе, командующим ВВС США в Африке, командующим Объединенных ВВС Нато и директором Объединенного центра подготовки ВВС.

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      Теги: Новости политики Новости США Европа Йенс Столтенберг НАТО
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