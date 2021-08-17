Спортсмен отметил, что представители всех фракций воспринимают его положительно. Однако, по словам борца, если они перейдут черту, то можно их пригласить в "зал или ринг".
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Горький опыт с молодости
Жан Беленюк вспомнил, как в 10 классе не сдержал эмоций и во время урока ударил одноклассника, которого после этого забрала скорая помощь.
Это стоило седых волос моим близким и родным, и я сам перенервничал. Я ходил на борьбу, уже был мастером спорта, призером чемпионата Европы. И меня выгнали из школы за этот инцидент. И детская комната милиции была здесь на Подоле неподалеку,
– сказал олимпийский чемпион.
"Слуга" справедливо отметил, что атлет его уровня – это человек с оружием. Ведь знания и физическая сила дают преимущество над рядовыми людьми.
- Следовательно, нужно максимально управлять своими эмоциями учитывая то, что любой удар может нанести существенный ущерб: "Это не удар дяди с улицы, который ничем не занимался".
По словам Жана Беленюка, после того случая с одноклассником, с которым все было в порядке, он старается не лезть ни с кем в драки.
Я научен горьким опытом и шишками, которые набили другие спортсмены, не сумевшие контролировать эмоции в определенное время,
– подытожил нардеп.
"Золото" Беленюка на Олимпиаде
- Жан Беленюк поехал на Олимпиаду в Токио с одной целью – завоевать золотую медаль игр.
- В итоге он стал единственным украинским спортсменом, которому удалось занять первое место.
- Борец уверенно прошел всю турнирную дистанцию, а в финале победил венгра со счетом 5:1.
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