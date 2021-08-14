Ранее "слуга народа" высказался о том, планирует ли выступать на Олимпиаде-2024 и бороться за кресло мэра Киева. В обоих вариантах шансы "50 на 50".

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Беленюк: Я абсолютно готов

Теперь украинский чемпион уточнил, что пока еще не задумывался серьезно над тем, действительно ли готов составить конкуренцию Кличко. Мол, сейчас ему есть чем заниматься.

В то же время Беленюк подчеркнул, что его жизнь – крайне непредсказуема. Поэтому, если впоследствии он окажется среди кандидатов в мэры столицы, то совершенно не удивится.

Готов ли я к такому? Абсолютно. Я – киевлянин, родился в Киеве. Люблю этот город, почему нет?,

– отметил Беленюк.

Накануне на спортсмена в центре Киева напали расисты. Впрочем, до драки не дошло. После этого олимпиец отметил, что любит Украину и покидать ее не планирует.

Политическая карьера Беленюка

Беленюк прошел в парламент на внеочередных выборах в 2019 году – по партийному списку "Слуги народа". Является первым заместителем главы комитета Рады по вопросам молодежи и спорта. Входит в группы по межпарламентским связям с разными странами.