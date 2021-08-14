Раніше "слуга народу" висловився про те, чи планує виступати на Олімпіаді-2024 та боротися за крісло мера Києва. В обох варіантах – шанси "50 на 50".

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Беленюк: Я абсолютно готовий

Тепер український чемпіон уточнив, що наразі ще не задумувався серйозно над тим, чи справді готовий скласти конкуренцію Кличку. Мовляв, зараз йому є чим займатися.

Водночас Беленюк наголосив, що його життя – є вкрай непередбачуваним. Тож, якщо згодом він опиниться серед кандидатів у мери столиці, то абсолютно не здивується.

Чи готовий я до такого? Абсолютно. Я – киянин, народився в Києві. Люблю це місто, чому ні?,

– зазначив Беленюк.

Напередодні на спортсмена у центрі Києва напали расисти. Втім, до бійки не дійшло. Після цього олімпієць наголосив, що любить Україну та покидати її не планує.

Політична кар'єра Беленюка

Беленюк пройшов у парламент на позачергових виборах у 2019 році – за партійним списком "Слуги народу". Є першим заступником голови комітету Ради з питань молоді і спорту. Входить у групи з міжпарламентських зв'язків з різними країнами.