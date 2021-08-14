Спортсмен сказав, що вона верзе всіляку нісенітницю. Тому навіть не хотів коментував заяви Скабєєвої.

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Це люди без роду і без племені, яких тільки одне мотивує – верзти відверту нісенітницю. Чесно кажучи, коментувати те, що говорить Скабєєва, вважаю ганебним для себе,

– зазначив Беленюк.

За словами спортсмена, адекватні люди взагалі не повинні такі передачі дивитися.

Чому Беленюк фотографувався зі Скабєєвою

Беленюк раніше казав що, не стежить за політичними подіями в Росії, тому не був у курсі, чим займається Скабєєва, повідомляє Tribuna.

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабеева...По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина...Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" – пояснив спортсмен.



Беленюк та Скабєєва / Фото з телеграм-каналу пропагандистки