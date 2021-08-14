Спортсмен сказал, что она плетет всякую чушь. Поэтому даже не хотел комментировать заявления Скабеевой.
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Это люди без роду и без племени, которых только одно мотивирует – нести откровенную чушь. Честно говоря, комментировать то, что говорит Скабеева, считаю позорным для себя,
– отметил Беленюк.
По словам спортсмена, адекватные люди вообще не должны такие передачи смотреть.
Почему Беленюк фотографировался со Скабеевой
Беленюк ранее говорил, что не следит за политическими событиями в России, поэтому не был в курсе, чем занимается Скабеева, сообщает Tribuna.
"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева...Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек...Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?"– пояснил спортсмен.
Беленюк и Скабеева / Фото с телеграмм-канала пропагандистки
Скандальные заявления Скабеевой после победы Беленюка
Пропагандистка в традиционной манере прокомментировала "золото" украинского олимпийского чемпиона. Его победный гопак она назвала "москальской присядкой". По ее словам, якобы на традиционный украинский танец это не было похожим.
Более того, Скабеева отметилась и расистскими заявлениями. Она акцентировала и на цвете кожи Беленюка.
В Кабмине же посоветовали пропагандистке не завидовать.