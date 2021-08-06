Заявление одиозной Скабеевой прокомментировала замглавы Министерства молодежи и спорта Нина Уманец в эфире одного из телеканалов.

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Как на выбросы Скабеевой отреагировали в Минспорте

Нина Уманец убеждает, что украинские спортсмены будут продолжать побеждать и танцевать украинский гопак, даже если "кому-то завистливо". Министерство радуется за успех Беленюка и никто не сомневается, что он любит Украину.

Это не первый спортсмен, чемпион Олимпийских игр, который на спортивной площадке демонстрирует украинский гопак. Если кому завидно, пусть они себе завидуют, а мы будем побеждать и будем плясать впредь наш гопак. И не только в этом году,
– заверила Уманец.

Кроме того, в правительстве ждут новые медали для Украины на Олимпиаде в Токио.

Жан Беленюк танцует гопак после победы на Олимпиаде-2020 в Токио: видео

Коротко о реакции Скабеевой на гопак Жана Беленюка

  • После победы в финале по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк станцевал гопак.
  • Патриотический поступок украинского олимпийца не обделила вниманием пропагандистка Ольга Скабеева в ефире росТВ.
  • В ее истерической речи не обошлось без выбросов в сторону представителей ЛГБТ-сообщества, которых она традиционно вспоминает, рассказывая об Украине. Однако к этому "шоу" путинская ведущая добавила еще и движение BLM. По мнению Скабеевой, Жан Беленюк представлял Украину на Олимпиаде лишь потому, что в США прошли протесты против расовой дискриминации.
  • Гопак украинца пропагандистка назвала "москальской присядкой" и из-за этого, по ее нескромному мнению, Беленюку опасно возвращаться в Украину. Все в лучших традициях кремлевской пропаганды.