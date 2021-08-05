Мол, на традиционный украинский танец движения спортсмена точно не походили. К тому же она отметила и его цвет кожи.
Обратите внимание Беленюк станцевал гопак после первого золота на Олимпиаде-2020: видео
Пропагандистка Скабеева отличилась заявлениями о Беленюка
По словам Скабеевой, эта Олимпиада отметилась не только ЛГБТ-движением, но и "блм". Предположительно, она имела в виду международное антирасистское движение Black Lives Matter.
Без" блм" не обошлось. Красивый парень, настоящий казак, борец греко-римского стиля, а по совместительству депутат Верховной Рады Жан Беленюк получил для своей, хоть и не исторической, но Родины первую золотую медаль,
– отметила она.
И добавила, что на радостях "30-летний темнокожий атлет" даже станцевал в честь победы. Впоследствии в эфире показали отрывок из трансляции на канале UA: Первый.
Она считает, что здесь не обошлось без зрады. Ведь "знатоки" народных танцев подозревают, Беленюк станцевал не традиционный украинский гопак, а пустился в москальскую присядку. "Поэтому на Родине могут возникнуть вопросы. Так или иначе, но Беленюку в Киев возвращаться не безопасно", – сказала она.
К тому же пропутинская ведущая считает, что победа украинского борца показывает хоть какую-то пользу от депутатов Верховной Рады. В частности "слуг народа".
Скабеева осорилась заявлениями о "золоте" Беленюка: видео
Последние громкие заявления пропагандистки Скабеевой об Украине
- В мае российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Владимир Зеленский якобы направил провести гей-парад на Донбассе. Провести его на Востоке должны при поддержке Соединенных Штатов.
- По ее словам, Джо Байден лично посоветовал украинским властям провести ЛГБТ-шествие в Донецкой и Луганской областях.
- В июне она снова распространила очередной фейк. В эфире одного из прокремлевских телеканалов она начала рассказывать, якобы людей на Донбассе "приходят оккупировать геи". А украинская власть лично формирует батальоны.