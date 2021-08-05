Мовляв, на традиційний українець рухи спортсмена точно не були схожими. До того ж вона наголосила і на його кольорі шкіри.

Зверніть увагу Беленюк станцював гопак після першого золота на Олімпіаді-2020: відео

Пропагандистка Скабєєва відзначилась заявами про Беленюка

За словами Скабєєвої, ця Олімпіада відзначилася не лише ЛГБТ-рухом, а й "блм". Імовірно, вона мала на увазі міжнародний антирасистський рух Black Lives Matter.

Без "блм" не обійшлося. Гарний хлопець, справжній козак, борець греко-римського стилю, а за сумісництвом депутат Верховної Ради Жан Беленюк здобув для своєї, хоч і не історичної, але Батьківщини першу золоту медаль,

– зазначила вона.

І додала, що на радощах "30-річний темношкірий атлет" навіть затанцював на честь перемоги. Згодом в ефірі показали уривок з трансляції на каналі UA: Перший.

Вона вважає, що тут не обійшлося без зради. Адже "знавці" народних танців підозрюють, Беленюк дав не традиційного українського гопака, а пустився в москальську присядку. "Тому на Батьківщині можуть виникнути питання. Так чи інакше, але Беленюку в Київ повертатися не безпечно", – сказала вона.

До того ж пропутінська ведуча вважає, що перемога українського борця показує хоч якусь користь від депутатів Верховної Ради. Зокрема "слуг народу".

Скабєєва осоримилась заявами про "золото" Беленюка: відео

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