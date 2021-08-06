Заяву одіозної Скабєєвої прокоментувала заступниця голови міністерства молоді та спорту Ніна Уманець в ефірі одного з телеканалів.
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Як на викиди Скабєєвої відреагували у Мінспорті
Ніна Уманець переконує, що українські спортсмени продовжуватимуть перемагати та танцювати український гопак, навіть якщо "комусь заздрісно". Міністерство радіє за успіх Беленюка і ніхто не сумнівається, що він любить Україну.
Це не перший спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, який на спортивному майданчику демонструє український гопак. Якщо комусь завидно, нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати і будемо танцювати надалі наш гопак. І не тільки в цьому році,
– запевнила Уманець.
Крім того, в уряді чекають на нові медалі для України на Олімпіаді у Токіо.
Жан Беленюк танцює гопак після перемоги на Олімпіаді-2020 в Токіо: відео
Коротко про реакцію Скабєєвої на гопак Жана Беленюка
- Після перемоги у фіналі з греко-римської боротьби на Олімпіаді-2020 у Токіо український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк станцював гопак.
- Патріотичний вчинок українського олімпійця не обділила увагою пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі росТБ.
- В її істеричній промові не обійшлося без викидів у сторону представників ЛГБТ-спільноти, яких вона традиційно згадує, розповідаючи про Україну. Однак до цього "шоу" путінська ведуча додала ще й рух BLM. На думку Скабєєвої, Жан Беленюк представляв Україну на Олімпіаді лише тому, що в США відбулися протести проти расової дискримінації.
- Гопак українця пропагандистка назвала "москальською присядкою" і через це, на її нескромну думку, Беленюку небезпечно повертатися в Україну. Все в найкращих традиціях кремлівської пропаганди.