Відповідний допис він опублікував у своєму фейсбуці. Насамперед Беленюк подякував усім за підтримку: наголосив, що отримав сотні дзвінків.

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Неадеквати існують скрізь, – Беленюк

Водночас олімпієць запевнив, що з ним все гаразд та пояснив, що "вже не має сил щось коментувати". Мовляв, зараз хоче відпочити, адже напередодні приїхав з Олімпіади у Токіо. Окремо спортсмен подякував МВС за оперативну реакцію на інцидент.

Він наголосив, що любить свою батьківщину – Україну, адже завдячує їй усім, чим має. Саме тому ніхто не зможе змусити його виїхати звідси.

Текст публікації Жана Беленюка у фейсбуці:

"Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все ок! Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними. Дякую міністру Денису Монастирському та представникам Національної поліції України за оперативну реакцію.



Дав усі необхідні покази. Я люблю свою країну, вона мені дала все, що маю, і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху".

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