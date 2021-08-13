"Слуги" наголосили, що патріотичність людини не вимірюється її кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання.
Важливо Обізвали мавпою і порадили "валити" в Африку: у Києві невідомі напали на Жана Беленюка
Реакція "слуг"
Зазначили, що надалі використовуватимуть усі законодавчі важелі впливу, щоб не допустити в Україні проявів расизму та ксенофобії.
Ми, партія та фракція "Слуга Народу", категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси чи будь-якою іншою...Таким ганебним явищам у нашій багатонаціональній та багатокультурній державі не місце.
– наголосили депутати.
Крім того, "слуги" вимагають у поліції якнайшвидше знайти нападників та притягти їх до відповідальності.
Напад на Беленюка: головне
- На Печерську до спортсмена причепились невідомі молодики. Вони намагались спровокувати конфлікт, ображаючи Беленюка.
- Люди навіть викрикували образливі та расистські речі: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".
- Поліція вже відреагувала на напад. Правоохоронці почали розслідування щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.