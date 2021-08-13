Поліція розслідує напад як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.
Важливо Обізвали мавпою і порадили "валити" в Африку: у Києві невідомі напали на Жана Беленюка
Тепер триває перевірка.
Що відомо про напад на Беленюка
- На Печерську у Києві на спортсмена напали невідомі. Вони, за словами Беленюка, намагались спровокувати конфлікт.
- Ба більше, молодики викрикували образливі та расистські речі: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!". На щастя, до бійки не дійшло.
- Про інцидент Беленюк повідомив на сторінці у фейсбуці.
Беленюк приніс Україні "золото" на Олімпіаді
Зауважимо, Беленюк цьогоріч здобув перемогу на Олімпіаді у Токіо. Його золота медаль стала єдиною для збірної України. До слова, у 2016 році він виборов "срібло". Тоді у Ріо-де-Жанейро він поступився росіянину Давіту Чекветадзе.
Крім того, у 2019 році Беленюк став депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу".