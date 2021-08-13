Полиция расследует нападение как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Важно Обозвали обезьяной и посоветовали "валить" в Африку: в Киеве неизвестные напали на Жана Беленюка

Теперь идет проверка.

Что известно о нападении на Беленюка

На Печерске в Киеве на спортсмена напали неизвестные. Они, по словам Беленюка, пытались спровоцировать конфликт.

Более того, молодые люди выкрикивали оскорбительные и расистские вещи: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". К счастью, до драки не дошло.

Об инциденте Беленюк сообщил на странице в фейсбуке.

Беленюк принес Украине "золото" на Олимпиаде

Заметим, Беленюк в этом году одержал победу на Олимпиаде в Токио. Его золотая медаль стала единственной для сборной Украины. К слову, в 2016 году он завоевал "серебро". Тогда в Рио-де-Жанейро он уступил россиянину Давиту Чекветадзе.

Кроме того, в 2019 году Беленюк стал депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа".