Там висловили підтримку спортсмену. Відомство поширило допис з фейсбук-сторінки Беленюка, в якому той описує неприємну ситуацію.

До теми Расизму в Україні не місце, – "слуги" жорстко відреагували на напад на Беленюка

"Українець, офіцер, чемпіон", – наголосили у відповідному дописі. В ньому також наголосили, що Міністерство оборони стоїть пліч-о-пліч зі спортсменом.

Зазначимо, що напередодні спортсмен повернувся в Україну з Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Він став єдиним з представників нашої збірної, хто зміг вибороти там золоту медаль.

На Беленюка напали расисти: що відомо

  • Інцидент трапився 13 серпня у Печерському районі Києва. Невідомі молодики намагалися розпалити конфлікт, вигукуючи расистські фрази у бік спортсмена.
  • Вони намагалися спровокувати його фразами "чорна мавпа щось знає про патріотизм?" та "вали до Африки!". До бійки, на щастя не дійшло.
  • Президент Зеленський вже відреагував на те, що сталося. Він підкреслив, що Беленюк – один із найдостойніших синів України й закликав припинити прояви расизму.
  • Поліцейські розслідуватимуть порушення рівноправ'я громадян. Вони встановлюють усі обставини інциденту та розшукують причетних людей.