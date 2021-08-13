Там выразили поддержку спортсмену. Ведомство распространило сообщение с фейсбук-страницы Беленюка, в котором тот описывает неприятную ситуацию.

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"Украинец, офицер, чемпион", – отметили в соответствующей заметке. В ней также отметили, что Министерство обороны стоит бок о бок со спортсменом.

Обратите внимание! Беленюк родился в Киеве. Он гражданин Украины, как и его мать. Отец, уроженец Руанды, погиб во время военного переворота на родине, когда Жану было 4.

Отметим, что накануне спортсмен вернулся в Украину с Олимпийских игр-2020 в Токио. Он стал единственным из представителей нашей сборной, кто смог завоевать там золотую медаль.

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