Відповідний допис президент оприлюднив у твітері. Також він пригадав, що Жаном Беленюком "пишається наш народ".

До теми Расизму в Україні не місце, – "слуги" жорстко відреагували на напад на Беленюка

Президент закликав поліцію припиняти прояви расизму

Володимир Зеленський заявив, що саме завдяки Жану Беленюку український гімн прозвучав на Олімпіаді-2020 в Токіо. Президент додав, що "він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ".

А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх,

– сказав Зеленський.

До речі, у поліції повідомили, що вже встановлюють обставини інциденту та причетних людей. Вони розслідують справу про напад як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.