Об этом Оксана Сыроид беседовала в новом выпуске программы "А что дальше?"с менеджером по адвокации Фонда DEJURE Степаном Берко.

Важнейшим вопросом судебной реформы является то, кто и по какому принципу выбирает судей в государстве, считает Степан Берко. Сейчас мы склонны вдаваться в крайности – приглашать международных экспертов, или даже предлагать выбирать судей как городских голов.

Однако само общество, по мнению менеджера по адвокации Фонда DEJURE, – должно научиться, как выбирать себе судей, чтобы им доверять и чтобы они давали те решения, которым общество доверяет. Если бы Общественный совет добропорядочности имел такие же полномочия, как международные эксперты с отбором судей Высшего антикоррупционного суда, убежден Степан Берко, – мы бы имели совсем другой состав Верховного Суда.

По мнению ведущей Оксаны Сыроид, проблема не только в судьях, но и в так называемых смежных институтах, которые важны для эффективной работы самого суда. И самое первое – это прокуратура.

Если судья получил плохо подготовленное дело, – соглашается Степан Берко, – он ничего с этим сделать не может, в уголовных делах особенно. Потому что задача органов расследования – расследовать, прокуратуры – руководить этим расследованием, качественно представить его в суде.

И если этих трех составляющих нет – расследования, качественного представительства интересов государства в суде и судьи, который способен принять законное, справедливое решение, то справедливого суда у нас не будет.

Для того, чтобы мы получили в этих всех институтах профессиональных людей, считает Оксана Сыроид, – самого отбора недостаточно, надо думать, иметь из кого выбирать. Поэтому важным является вопрос реформирования юридического образования. Сегодня большая доля заказа, денег государственных на заказ на юристов направляется не, например, в Киево-Могилянскую академию, или университет Франко, или университет Шевченко, а на полицейские вузы. В то же время природа подготовки полицейского и юриста разная, поэтому такой подход является неправильным.

Напомним, "А что дальше?"– новый социальный медиапроект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума Оксаны Сыроид, который должен бороться с наративами российской пропаганды в Украине о якобы несостоятельности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.