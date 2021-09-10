Про це Оксана Сироїд розмовляла у новому випуску програми "А що далі?" з менеджером із адвокації Фонду DEJURE Степаном Берком.

Найважливішим питанням судової реформи є те, хто і за яким принципом обирає суддів в державі, вважає Степан Берко. Зараз ми схильні вдаватися в крайнощі – запрошувати міжнародних експертів, чи навіть пропонувати обирати суддів як міських голів.

Однак, саме суспільство, на думку менеджера з адвокації Фонду DEJURE, – має навчитися, як обирати собі суддів, щоб їм довіряти і щоб вони давали ті рішення, яким суспільство довіряє. Якби Громадська рада доброчесності мала такі ж повноваження, як міжнародні експерти з добором суддів Вищого Антикорупційного Суду, переконаний Степан Берко, – ми б мали зовсім інший склад Верховного Суду.

На думку ведучої Оксани Сироїд, проблема не тільки в суддях, але й в так званих суміжних інститутах, які важливі для ефективної роботи самого суду. І найперше – це прокуратура.

Якщо суддя отримав погано підготовлену справу, – погоджується Степан Берко, – він нічого з цією справою зробити не може, в кримінальних справах особливо. Тому, що завдання органів розслідування – розслідувати, прокуратури – керувати цим розслідуванням, якісно представити його в суді.

І якщо цих трьох складових немає – розслідування, якісного представництва інтересів держави в суді і судді, який спроможний ухвалити законне, справедливе рішення, то справедливого суду в нас не буде.

Для того, щоб ми отримали в оцих всіх інституціях фахових людей, вважає Оксана Сироїд, – самого добору недостатньо, треба думати, мати з кого вибирати. Тому важливим є питання реформування правничої освіти. Сьогодні більша частка замовлення, грошей державних на замовлення на юристів спрямовується не, наприклад, в Києво-Могилянську академію, чи університет Франка, чи університет Шевченка, а на поліцейські виші. Водночас природа підготовки поліцейського і правника різна, тому такий підхід є не правильним.

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіапроєкт віце-президентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.