18:02
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Научите бабушек и дедушек пользоваться онлайн-услугами: трогательное видео НБУ

      - Читати новину українською

      Старики и дети находятся в зоне риска при заражении коронавирусом. Поэтому Национальный банк Украины призвал помочь пожилым людям, чтобы минимизировать их контакты с другими людьми.

      Можно, к примеру, научить своих бабушек и дедушек пользоваться банковскими онлайн-услугами или заказывать доставку лекарств и продуктов на дом. Об этом сообщил НБУ на своей странице в Фейсбук.

      Важно Коронавирус в Украине: сколько людей заразились

      Также можно показать старикам, как оплачивать коммунальные услуги или пополнять счет онлайн. Вы также можете сами предложить помощь, чтобы решить эти вопросы.

      Не медли, предложи помощь! Всю жизнь бабушка и дедушка дарили тебе свою любовь и заботились о тебе. Пора и тебе позаботиться о них. Береги себя и родных!
      – говорится в видео НБУ.

      К тому же, покажите своим близким, как заказывать необходимые вещи из интернета прямо под квартиру или дом.

      Смотрите видео НБУ о помощи близким:

      Карантинні заходи в Україні / Інфографіка 24 КаналуКарантинные мероприятия в Украине / Инфографика 24 канала

      Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:56 Продукты, доллар и маски: как спекулянты влияют на цены во время кризиса
      Юлія Поскробок
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      сегодня , 17:00 Удар по малому и среднему бизнесу: как улучшить финансовую ситуацию
      Тимофій Милованов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук