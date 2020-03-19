Научите бабушек и дедушек пользоваться онлайн-услугами: трогательное видео НБУ

Старики и дети находятся в зоне риска при заражении коронавирусом. Поэтому Национальный банк Украины призвал помочь пожилым людям, чтобы минимизировать их контакты с другими людьми.

Можно, к примеру, научить своих бабушек и дедушек пользоваться банковскими онлайн-услугами или заказывать доставку лекарств и продуктов на дом. Об этом сообщил НБУ на своей странице в Фейсбук.

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Также можно показать старикам, как оплачивать коммунальные услуги или пополнять счет онлайн. Вы также можете сами предложить помощь, чтобы решить эти вопросы.

Не медли, предложи помощь! Всю жизнь бабушка и дедушка дарили тебе свою любовь и заботились о тебе. Пора и тебе позаботиться о них. Береги себя и родных!

– говорится в видео НБУ.

К тому же, покажите своим близким, как заказывать необходимые вещи из интернета прямо под квартиру или дом.

Смотрите видео НБУ о помощи близким:

Карантинные мероприятия в Украине / Инфографика 24 канала