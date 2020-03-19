Навчіть бабусь та дідусів користуватись онлайн-послугами: зворушливе відео НБУ

Люди похилого віку й діти перебувають у зоні ризику при зараженні коронавірусом. Тому Національний банк України закликав допомогти похилим людям, щоб мінімізувати їхні контакти з іншими людьми.

Можна, до прикладу, навчити своїх бабусь та дідусів користуватись банківськими онлайн-послугами або замовляти доставку ліків та продуктів додому. Про це повідомив НБУ на своїй сторінці у фейсбук.

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Також можна показати стареньким, як оплачувати комунальні послуги чи поповнювати рахунок онлайн. Ви також можете самі запропонувати допомогу, щоб розв'язати ці питання.

Не зволікай, запропонуй допомогу! Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувались про тебе. Настав час і тобі потурбуватися про них. Бережи себе та рідних! – йдеться у відео НБУ.

До того ж, покажіть своїм близьким, як замовляти необхідні речі з інтернету просто під квартиру чи будинок.

Дивіться відео НБУ про допомогу близьким:



Карантинні заходи в Україні / Інфографіка 24 Каналу