В России по прилету задержали Навального.

И правильно. Он Родину предал. Родина постановила Навального убить. Послала лучших своих сыновей опрыскать его трусы. И Навальный, как патриот, должен был умереть. А он не умер. Пошел против Родины. И кто он после этого? Предатель. Все логично.

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Хорошо, что его задержали

Правда. Это идет в контексте "Больше ада". Чем больше ада в России, тем хуже России.

И тем лучше нам, потому что весь вот этот адок ослабляет агрессора. Так что полная неадекватность Путина помогает приблизить коллапс самой России. И нам главное вовремя отойти, когда все это начнет заваливаться.

Ведь пока Россия не развалиться, пока не ослабнет и не будет требовать поставки еды голодающим, Крым никогда не вернется. И на Донбассе останутся орки. Нам нужен развал России. Если, конечно, мы хотим вернуть Крым. А для этого нам нужно больше ада. И чем дальше в Кремле от адекватности, тем лучше.

А то, что это полная неадкватность – очевидна. Вы пытались убить человека, у вас не вышло и вы решили, что по возвращению вам его еще за это надо бросить в тюрьму. Потому что он, пока лежал в коме, не отмечался у какого-то чиновника. Вам нужен повод чтобы посадить человека, которого вам не удалось убить и про это знает он, знаете вы и знает весь цивилизованный мир. Причем и с поводом вы особо не заморачиваетесь.

Хорошая история. Сначала она развеяла миф про супер спецслужбы страны агрессора, где работают профессионалы, которые могут все. А теперь она развеивает миф, что в Кремле сидят супер умные демиурги. И что власть в России сильна. Сильная и умная власть никогда бы такого не делала. Не арестовывала бы Навального. И хорошо. Больше ада. И, скорее всего, больше санкций.

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И еще один миф. Про Навального. Который вот этим вот "девочка, водочки нам налей" показывает, как Украина теперь далека от России. Украинцы в шоке когда видят такое от лидера оппозиции России.

Но фишка в том, что Навальный хочет быть президентом России. А не Украины. И хочет нравится русским, а не украинцам. А Россия все еще живет в фильме "Брат-2". И Навальный говорит с клиентом на его языке. Просто мы не клиент. И очень хорошо, что не клиент. Потому что мы уже на какую-то бесконечность далеки от русского мира. И это очень хорошо.

Источник: Facebook