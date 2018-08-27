Навального снова бросили за решетку: известен срок

Тверской суд Москвы 27 августа арестовал оппозиционного политика Алексея Навального из-за "забастовки избирателей", которая прошла 28 января.

Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Судья рассматривал дело несколько часов. В деле было почти 300 писем, поэтому адвокаты Навального просили дать им два дня на ознакомление, но суд дал 30 минут. Навальный и его адвокаты ходатайствовали о закрытии дела за нарушения во время задержания политика.

30 суток — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 27 серпня 2018 р.

Навального задержали возле его дома 25 августа и доставили в ОВД Даниловский. Позже пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш сообщила, что политика увезли из СИЗО на скорой с подозрением на перелом мизинца левой руки, но потом вернули обратно.

Напомним, 25 августа в Москве правоохранители задержали Алексея Навального у подъезда его дома. Причины задержания сначала не были известны.