Алексея Навального взяли под стражу до 15 февраля. После этого должен состояться суд, российскому оппозиционеру будет грозить до 10 лет заключения. Вероятно, политик ставит на то, чтобы выйти на волю и стать российским президентом.

Источник: Obozrevatel

Возвращение Навального в Россию – это самый простой политический расчет. Так считает Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы.

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По мнению политика, оппозиционер проанализировал, что для него будет лучше, а что хуже – оставаться на Западе или вернуться на родину.

Думаю, на Западе шансы быть "дотравленным" у него абсолютно не нулевые. Тюрьма в этой ситуации – место абсолютно некомфортное, но безопасное,

– пояснил Пономарев.

"Очевидно, он повышает политические ставки и делает заявку на то, чтобы выйти из тюрьмы "Нельсоном Манделой", российским президентом", – добавил он.

Стоит ли кто-то за Навальным

Пономарев не уверен, что за Навальным кто-то стоит. Однако он предположил, что оппозиционер может взаимодействовать с определенными "башнями Кремля". В частности речь идет о той, которую представляет Игорь Сечин.

Справка. Игорь Сечин – это бывший российский вице-премьер-министр. Его часто называют вторым по влиянию человеком в России после Путина.

"Это не значит, что он (Навальный – 24 канал) является их агентом. Это значит, что есть информационное взаимодействие. Возможно, двустороннее", – отметил бывший российский депутат.