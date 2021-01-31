Навальный стремится выйти из тюрьмы президентом России, – Илья Пономарев
Алексея Навального взяли под стражу до 15 февраля. После этого должен состояться суд, российскому оппозиционеру будет грозить до 10 лет заключения. Вероятно, политик ставит на то, чтобы выйти на волю и стать российским президентом.
Источник: Obozrevatel
Возвращение Навального в Россию – это самый простой политический расчет. Так считает Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы.
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По мнению политика, оппозиционер проанализировал, что для него будет лучше, а что хуже – оставаться на Западе или вернуться на родину.
Думаю, на Западе шансы быть "дотравленным" у него абсолютно не нулевые. Тюрьма в этой ситуации – место абсолютно некомфортное, но безопасное,
– пояснил Пономарев.
"Очевидно, он повышает политические ставки и делает заявку на то, чтобы выйти из тюрьмы "Нельсоном Манделой", российским президентом", – добавил он.
Стоит ли кто-то за Навальным
Пономарев не уверен, что за Навальным кто-то стоит. Однако он предположил, что оппозиционер может взаимодействовать с определенными "башнями Кремля". В частности речь идет о той, которую представляет Игорь Сечин.
"Это не значит, что он (Навальный – 24 канал) является их агентом. Это значит, что есть информационное взаимодействие. Возможно, двустороннее", – отметил бывший российский депутат.
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