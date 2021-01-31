Фонд борьбы с коррупцией, созданный российским оппозиционером Алексеем Навальным, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против высокопоставленных российских деятелей. Они, по мнению его членов, близки к Владимиру Путину.

Источник: CNN

Как заявил исполнительный директор организации Владимир Ашурков, такое же письмо направят в ЕС и правительство Великобритании. Всего в списке – 35 россиян.

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В письме говорится, что 7 из 35 человек уже находятся в санкционных списках США. Еще 8 из них – находятся в "приоритетном списке".

Владимир Ашурков подчеркнул, что Фонд призывает Соединенные Штаты Америки давить на Путина для освобождения Навального.

Письмо адресовано президенту США – самой могущественной страны. США имеет историю введения санкций против людей, причастных к коррупции. Если кто-то может что-то сделать, это США,

– подчеркнул он.

Отметим, что к такому шагу прибегли накануне общенациональных акций протеста, запланированных на поддержку Навального, которого держат под стражей.

Подробнее о списке

Как пояснил исполнительный директор Фонда, над списком работали еще до того, как Навальный вернулся в Россию из Германии. В письме список из 35 человек разделен на 3 группы:

"олигархи, которым Путин даровал богатство и власть, и которые владеют ими от имени режима";

"нарушители прав человека и те, кто подавляют основные гражданские и политические свободы";

"лица, непосредственно причастные к преследованию Навального и Фонда борьбы с коррупцией".

Справка. Санкции просят ввести, в частности, против российского олигарха Романа Абрамовича и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Мы не хотели обнародовать этот список, пока не составим на них полное досье. Но после ареста Навального мы знали, что должны действовать", – подчеркнул Ашурков.