Фонд боротьби з корупцією, створений російським опозиціонером Олексієм Навальним, закликав президента США Джо Байдена ввести санкції проти високопоставлених російських діячів. Вони, на думку його членів, є близькими до Володимира Путіна.

Джерело: CNN

Як заявив виконавчий директор організації Володимир Ашурков, такий же лист скерують до ЄС та уряду Великої Британії. Загалом у списку – 35 росіян.

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У листі мовиться, що 7 із 35 людей уже перебувають у санкційних списках США. Ще 8 з них – перебувають у "пріоритетному списку".

Володимир Ашурков наголосив, що Фонд закликає Сполучені Штати Америки тиснути на Путіна для звільнення Навального.

Лист адресований президенту США – наймогутнішої країни. США має історію запровадження санкцій проти людей, причетних до корупції. Якщо хтось може щось зробити, це США,

– підкреслив він.

Зауважимо, що до такого кроку вдалися напередодні загальнонаціональних акцій протесту, запланованих на підтримку Навального, якого тримають під вартою.

Детальніше про список

Як пояснив виконавчий директор Фонду, над списком працювали ще до того, як Навальний повернувся до Росії з Німеччини. У листі список із 35 осіб розділений на 3 групи:

"олігархи, яким Путін дарував багатство та влада, і які володіють ними від імені режиму";

"порушники прав людини й ті, хто пригнічують основні громадянські та політичні свободи";

"особи, безпосередньо причетні до переслідування Навального та Фонду боротьби з корупцією".

Довідка. Санкції просять запровадити, зокрема, проти російського олігарха Романа Абрамовича та міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.

"Ми не хотіли оприлюднювати цей список, поки не складемо на них повне досьє. Але після арешту Навального ми знали, що повинні діяти", – наголосив Ашурков.