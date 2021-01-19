То, что решение Алексея Навального вернуться в Россию стало проблемой для тамошних властей, понять несложно. Сложнее понять, почему в Украине реакция на его возвращение оказалась какой-то болезненно взвинченной.

Леонид Швец эксклюзивно для сайта 24 канала

Водки для храбрости

Все то, что называют обобщенным понятием "российская власть", хотело бы видеть Навального за пределами страны, в числе осевших на Западе политэмигрантов, с последующим неизбежным угасанием интереса к персоне и утратой статуса ведущего российского оппозиционера. Предупреждение о грядущем неизбежном аресте было направлено именно на это: отпугнуть, заставить выкинуть из головы опасную идею вернуться. А теперь, хочешь не хочешь, придется опять постоянно реагировать на активность Навального на подотчетной территории, подвергая себя риску отреагировать как-то не так, в глазах ли подозрительных западных лидеров, или собственного царя, готового в любых действиях подчиненных увидеть злоумышление в первую очередь против себя. После неудачной попытки отравления, еще и развенчанной на весь мир, недотравленный глава Фонда борьбы с коррупцией сосредоточит на себе фокус внимания и постарается максимально использовать это обстоятельство. Неприятности гарантированы.

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Конечно, совсем не гарантирован от неприятностей, причем самого предельного свойства, и сам Алексей Навальный. Его решение снова оказаться там, откуда он был эвакуирован в бессознательном состоянии с неопределенными шансами на жизнь и выздоровление, имеет отчетливые самоубийственные нотки. Он вернулся в ад, где может произойти что угодно, и хорошее – в самую последнюю очередь. Так задевшая наших соотечественников фраза Юлии Навальной из балабановского фильма: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", – она именно об этом.

Но Навальные решились рискнуть, чтобы не утратить и нарастить набранное за последние полгода качество. Риск тем более огромный, поскольку ожидать какого-то скорого пробуждения России не приходится.

Путин как Навальный, и наоборот

МИД Украины присоединился к десяткам других заявлений международных лидеров, офисов и организаций с осуждением задержания Навального, но значительная часть нашего политизированного фейсбук-сообщества едва не солидаризировалась с кремлевской пропагандистской машиной в оценке российского оппозиционера и его поступка. В ассортименте были все возможные реакции, от привычных "вообще неинтересно" и "хороших русских не бывает" до конспирологических рассуждений, что таким изощренным способом Путин готовит себе преемника, и Навальный в этом качестве куда хуже окажется для Украины, чем нынешний хозяин Кремля.

Кстати, не раз уже приходилось замечать, как представления о нечеловеческом умище Путина, его всемогуществе, всеприсутствии и способности извлекать выгоду из чего угодно, которые исповедуют украинские патриоты, превосходят степень восхищения им со стороны собственных поклонников. У нас способны объяснить Путиным абсолютно все, поэтому в пределе Навальный – это, конечно, Путин.

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Недоверие к России и российским политикам, в числе которых и Алексей Навальный, хоть он и оппонент всем прочим, посеяно в Украине очень надолго

Беда только, что в желании его выказать порой теряется здравый смысл и прагматичные соображения. Пока Навальный противостоит Путину, Украина заинтересована в Навальном. Это соображение настолько простое в своей наивной шкурности, что даже не дотягивает до пресловутой украинской хитрости, терять которую в борьбе с сильным врагом точно не стоит.

Чтобы выступать в защиту преследуемого, кстати, вовсе не обязательно пылать к нему горячими чувствами. Стоит напомнить, как правилом приличного оппозиционного тона было требовать освобождения Юрия Луценко и Юлии Тимошенко после их посадки Януковичем. Не потому ведь, что Юра или Юля были как-то особенно близки, а потому что бесконечно был далек и чужд Янукович.

Не смогли

Подозреваю, есть еще один момент, который усиливает неприязнь к Навальному. Еще в пору подъема беларусских протестов неслась критика, что они какие-то не такие, а поступок Марии Колесниковой, вполне сродни возвращению Навального, когда она отказалась покидать Беларусь, порвала паспорт и добровольно пошла в тюрьму, объяснялся хитрым замыслом того же Путина, который-де готовит в ее лице лояльного России преемника Александру Лукашенко. За всей этой критикой и домыслами, похоже, кроется подсознательное сопротивление тому, что мир больше не следит за Украиной, потерял к ней интерес и не ожидает от нас ничего замечательного. Настоящие большие поступки совершаются не здесь, а как раз там, где, у нас считалось, на поступки не способны, "рабы, подстилки, грязь Москвы".

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Мы кусаем беларусов или Навального, чтобы заглушить боль от разочарования в себе. В отличие от близких соседей, у которых связаны язык и руки, а неповинующихся бьют больно и жестоко, порой и убивают, Украина не может пожаловаться на недостаток свободы и опыта борьбы за нее. Тем тяжелее признать, что воспользоваться этим безмерным преимуществом мы так толком и не смогли и сейчас снова закисаем в каком-то бессобытийном болоте, без ярких фигур и впечатляющих поступков. Точно не Алексей Навальный в этом виноват.